Баку начал расследование из-за видео с расстрелом армянских пленных

МИД Азербайджана сообщил о начале расследования из-за видео с расстрелом армянских пленных

В Азербайджане началось расследование из-за видео с расстрелом армянских пленных, которое было распространено в соцсетях. Об этом сообщила глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, ее слова приводит РИА Новости.

«Военная прокуратура Азербайджана некоторое время назад распространила заявление о начале всестороннего расследования в связи с видео, распространяемыми в социальных сетях», — заявила она.

Также Абдуллаева обратилась к западным государствам, которые призывали расследовать происходящее на видеозаписи. Как она утверждает, Запад игнорирует тот факт, что «мины армянского производства уносят жизни мирных жителей на территории Азербайджана». Представитель МИД сообщила, что в Армении не привлекли к ответственности ни одного человека за многочисленные военные преступления.

Ранее Европейский союз призвал власти Азербайджана расследовать видео, на котором азербайджанские солдаты расстреливают армянских военнопленных. В Минобороны Армении подтвердили подлинность видеозаписи.