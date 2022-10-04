Россиянина осудят за убийство таксиста возле базы отдыха в 2013 году

В Оренбурге местного жителя осудят за убийство таксиста возле базы отдыха в 2013 году

В Оренбурге местного жителя осудят за убийство таксиста, совершенное в 2013 году. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 марта в 250 метрах от базы отдыха «Усадьба на Микутке» на улице Гагарина пассажир, находясь в салоне авто, напал со спины на водителя и ударил его ножом в шею. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он оставил тело потерпевшего на земле возле базы отдыха, а машину погибшего перевез к очистным сооружениям на Луганской улице и там поджег.

3 сентября этого года, спустя девять лет после убийства, мужчину задержали и по ходатайству следователя поместили в СИЗО.

20 июня сообщалось, что под Рязанью задержали 23-летнего молодого человека за убийство таксистов ради их автомобилей.