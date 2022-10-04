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Названы сроки подготовки мобилизованных на полигонах и в учебных центрах

«Объясняем.рф»: продолжительность подготовки мобилизованных может составлять до месяца

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Россияне, которых мобилизовали, будут проходить подготовку на полигонах в соответствии с их военно-учетной специальностью. Сроки подобной подготовки назвали на портале «Объясняем.рф».

Там сообщили, что подготовка на полигонах проходит для восстановления у мобилизованных навыков, которые они получили при прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России.

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«Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах. Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца», — говорится на портале.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение, что данные подразделения находятся в полной боевой готовности. По оценке сенатора, на это уйдет больше месяца.

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Анастасия Шейкина
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