Названы сроки подготовки мобилизованных на полигонах и в учебных центрах

«Объясняем.рф»: продолжительность подготовки мобилизованных может составлять до месяца

Россияне, которых мобилизовали, будут проходить подготовку на полигонах в соответствии с их военно-учетной специальностью. Сроки подобной подготовки назвали на портале «Объясняем.рф».

Там сообщили, что подготовка на полигонах проходит для восстановления у мобилизованных навыков, которые они получили при прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России.

«Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах. Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца», — говорится на портале.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение, что данные подразделения находятся в полной боевой готовности. По оценке сенатора, на это уйдет больше месяца.