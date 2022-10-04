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Власти назвали причины мобилизации 50-летнего россиянина с болезнью сердца

Оперштаб рассмотрел жалобу жены 50-летнего мобилизованного Юргатова из станицы Павловской

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Оперативный штаб Краснодарского края не увидел нарушений при мобилизации 50-летнего жителя Кубани. Поводом для проверки послужили посты жены мобилизованного россиянина в соцсетях, в которых она жаловалась на нарушение законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Георгия Юргатова из станицы Павловской призвали 22 сентября. Его жена записала видеообращение, в котором рассказала, что в военкомате Юргатову, который страдает заболеванием сердца, не было проведено медицинское освидетельствование. Также она утверждала, что супруг был призван не по своей военно-учетной специальности.

«По данным военного комиссариата Павловского и Крыловского районов, мобилизованный является капитаном запаса, относится к категории призыва в приоритетном порядке. И по возрасту, как младший офицер. И по военному опыту — как имеющий большой опыт службы в армии, и — что особенно важно — дважды участник боевых действий», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном 4 октября.

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Отмечается, что при прохождении медицинской комиссии мобилизованный не жаловался на здоровье и не предъявил никаких документов, подтверждающих его заболевания. Представили оперштаба добавили, что в целом Георгий Юргатов относится к тем, кого должны мобилизовать в приоритетном порядке.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и впредь их не допускать. Глава государства отметил, что каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно.

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Екатерина Подвигина
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