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МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине

В МВД рассказали о задержании некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанный в Подмосковье 29-летний некрофил с выкопанным из могилы телом женщины в багажнике пояснил, что сделал это с целью надругательства и материального обогащения. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, во вторник, 4 октября, полицейские из Орехово-Зуевского округа остановили мужчину. Он сильно нервничал и показался правоохранителям подозрительным. Тогда они решили осмотреть его машину. В ходе проверки авто сотрудники МВД обнаружили в багажнике арендованной им машины тело женщины и задержали фигуранта.

Ранее стало известно, что россиянин раскопал могилу по совету участников форума некрофилов. Следуя указаниям, он нашел свежую могилу, извлек оттуда тело и положил в машину, чтобы позже совершить с ним половой акт. Он собирался снимать видео для продажи в даркнете, так как за некрофильский ролик якобы платят 10 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

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Екатерина Власова
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МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине
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