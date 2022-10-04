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Оценена ситуация с перевязочными и кровоостанавливающими средствами в России

Росздравнадзор: дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России нет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается. Об этом во вторник, 4 октября, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.

В ведомстве пояснили, что основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями и в достаточном количестве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в стране наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств.

«Росздравнадзором организован мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации (...) Дефицита не отмечается», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В мае исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доктор медицинских наук Виктор Черепов оценил ситуацию с лекарствами в стране. По его словам, все иностранные фирмы поставляют препараты в рамках заключенных контрактов.

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Евгения Куликова
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