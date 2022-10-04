Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»

«Молдовагаз» пообещала приложить все усилия по выполнению обязательств перед «Газпромом»

«Молдовагаз» приложит все усилия по выполнению контрактных обязательств перед «Газпромом». Об этом написал в своем Telegram-канале председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

«"Молдовагаз", как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". Газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации», — пообещал он в ответ на ультиматум «Газпрома».

Чебан добавил, что погашение исторической задолженности «в силу объективных обстоятельств выходит за рамки компетенции руководства компании». Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, «Молдовагаз» готова в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов, заявил он.

Ранее «Газпром» пригрозил разорвать контракт с Молдавией из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» и полностью прекратить поставки топлива. Любые дальнейшие просьбы молдавской стороны компания намерена оформлять только в виде дополнений к контракту.