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«Газпром» пригрозил разорвать контракт с Молдавией

«Газпром» заявил, что может разорвать контракт с «Молдовагазом»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагаза». Подобными мерами российская компания пригрозила в заявлении в своем Telegram-канале.

Любые дальнейшие просьбы молдавской стороны компания намерена оформлять только в виде дополнений к контракту.

В нынешнем году компания «Молдовагаз» не раз нарушала условия по срокам оплаты за поставки, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок, указал «Газпром».

В сообщении российского гиганта отмечается, что он «всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны» и регулярно удовлетворял ее запросы. Сейчас «Газпром» может поставлять стране только 5,7 миллионов кубометров в сутки, что, по утверждению компании, объясняется ограничениями по транзиту через Украину.

О возможности расторгнуть договор «Газпром» уже говорил 1 октября. 3 октября Кишинев сообщил, что получил возможность закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

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Платон Щукин
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