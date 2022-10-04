Венгрия назвала сроки отказа от российского газа

Министр технологий Венгрии Палкович заявил об отказе страны от газа из России к 2050 году

Венгрия, одна из наиболее зависимых от российского газа европейских стран, решила прекратить закупки топлива и намерена полностью от него отказаться к 2050 году. Соответствующие сроки назвал министр технологий страны Ласло Палкович, пишет Reuters.

По его словам, для начала Венгрия планирует уменьшить долю газа в общем потреблении энергии на 9 процентов, до 26 процентов к 2030 году — сокращение составит около 2,4 миллиарда кубометров, тогда как в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в прошлом году, государство получает из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Страна также рассчитывает на сокращение зависимости от топлива из России за счет ядерной и солнечной энергетики. Палкович сообщил, что Венгрия может начать использовать и ветряные электростанции.

Изменения в энергетической системе страны, в частности ограничение потребления топлива и увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обойдется Венгрии примерно в 24 миллиарда евро. Из этой суммы 16 миллиардов финансирования обеспечит Евросоюз.

Ранее Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за поставляемый газ, соответствующее соглашение подписала местная энергетическая компания MVM. Она является одной из крупнейших энергетических компаний в Венгрии и единственным в стране производителем и продавцом электроэнергии.