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Разведенная женщина заключила денежный контракт с молодым возлюбленным

В США 36-летняя женщина заключила контракт с молодым возлюбленным и платила ему за общение

Фото: @officialsugarmammakara

Жительница Лос-Анджелеса раскрыла детали контракта, который она заключила с молодым возлюбленным. Ее историю приводит Daily Mail.

36-летняя американка Кара Миллер рассказала, что встретила 27-летнего Даниеля через три недели после развода, после чего у них завязались отношения. Сначала женщина отправляла мужчине 40 долларов в неделю (2321 рубль) в качестве платы за общение, однако вскоре повысила «жалованье» до 500-1000 долларов в месяц (от 29 до 58 тысяч рублей).

Героиня материала, которая называет себя sugar mommy, призналась, что ей нравится заботиться о мужчинах, поэтому она выбрала подобный формат отношений. В частности, пара составила контракт, в котором прописала все условия их романа, в том числе стоимость месяца общения.

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Помимо этого, Миллер оплачивает поездки возлюбленного, а также регулярно преподносит ему роскошные подарки, в том числе продукцию люксовых брендов. Одним из последних презентов оказались кроссовки марки Balenciaga, стоимость которых составляет 750 долларов (43,5 тысячи рублей).

«Люди постоянно критикуют меня, но мне все равно. Я показываю миру, что женщины могут заботиться о мужчинах так же, как и они о нас. По этой причине я слушаю только тех людей, которые разделяют мои взгляды», — высказалась в заключение собеседница издания.

В феврале 2021 года дети богачей показали в соцсетях роскошные подарки на День всех влюбленных. В качестве примера приводится видео, на кадрах которого девушка в ярко-красном блестящем платье подходит к подготовленному для нее кроссоверу Lamborghini под цвет ее наряда, и когда она открывает дверь, из салона выпадают тысячи лепестков красных роз.

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Майя Пономаренко
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