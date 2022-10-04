Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Азербайджане заявили об обнаруженных захоронениях военных в Карабахе

В Баку заявили об обнаружении захоронения пропавших без вести военных в Нагорном Карабахе

Фото: Ulf Mauder / Global Look Press

В Баку заявили об обнаружении захоронения военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Предполагается, что обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, которые пропали без вести во время первой карабахской войны (в начале 1990-х годов) и чья судьба до сих пор остается неизвестной», — заявили в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджана.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. 13 сентября 2022 года Армения сообщила об обстреле своих границ Азербайджаном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата
Пентагон заявил о непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
Глава Shell счел труднореализуемым ввод предельных цен на российскую нефть
В Азербайджане заявили об обнаруженных захоронениях военных в Карабахе
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии
Тихонов одной фразой оценил получение гимнасткой-чемпионкой гражданства США
В Москве выросли цены на один тип жилья
США призвали Северную Корею к срочной встрече
Белый дом не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.