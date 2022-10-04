В Азербайджане заявили об обнаруженных захоронениях военных в Карабахе

В Баку заявили об обнаружении захоронения пропавших без вести военных в Нагорном Карабахе

В Баку заявили об обнаружении захоронения военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Предполагается, что обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, которые пропали без вести во время первой карабахской войны (в начале 1990-х годов) и чья судьба до сих пор остается неизвестной», — заявили в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджана.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. 13 сентября 2022 года Армения сообщила об обстреле своих границ Азербайджаном.