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Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара

Фото: Viktor Koshmal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города Энергодар, зафиксировано не менее 16 прилетов снарядов. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенный пункт с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских гаубиц M777 калибра 155 миллиметров.

«В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется», — рассказал Рогов.

Ранее он заявил, что с 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.

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Варвара Кошечкина
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