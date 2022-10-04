Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города Энергодар, зафиксировано не менее 16 прилетов снарядов. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенный пункт с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских гаубиц M777 калибра 155 миллиметров.

«В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется», — рассказал Рогов.

Ранее он заявил, что с 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.