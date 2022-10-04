В Германии предупредили Киев о проблеме после взрывов на «Северных потоках»

Профессор Квент заявил, что взрывы на СП могут сломить решимость Европы помогать Киеву

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент предупредили Киев о проблеме, которая может возникнуть после взрывов на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

По мнению Квента, сложившаяся ситуация повысила уровень беспокойства среди жителей Германии. Это, в свою очередь, может ослабить решимость европейцев помогать Киеву. «В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий», — отметил он.