Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков объяснил российскую идеологию

Пушков объяснил, что российская идеология заключается в защите традиционных ценностей
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил российскую идеологию в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в настоящее время российская идеология заключается в защите традиционных ценностей, самостоятельной внешней политике и государственном суверенитете. «По всем этим трем позициям Россия противостоит коллективному Западу — и пользуется симпатией многих стран мира», — добавил он.

В то же время, экономической основой является «все та же рыночная экономика» с сильной ролью государства. При этом, по мнению сенатора, рыночная экономика «неизбежно порождает у основной части общества, начиная с элиты, потребительство, индивидуализм, ориентацию на комфорт и материальные блага как главную цель жизни». «Противоречивый симбиоз этих двух начал — патриотического и денежно-рыночного — и есть современная российская идеология», — констатировал Пушков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
В магазине оружия в Казахстане взорвалось хранилище с порохом
Определены самые затратные бытовые приборы
Врач назвал способы улучшить потенцию без лекарств
Пушков объяснил российскую идеологию
В Германии заявили о выгоде России от потолка цен на нефть
Приход правых к власти в Европе сочли причиной провала борьбы с Россией
В Узбекистане произошел взрыв на химзаводе
Названы основные причины появления неприятного запаха изо рта
Москвич сам явился за повесткой в мобилизационный пункт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.