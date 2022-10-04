Пушков объяснил, что российская идеология заключается в защите традиционных ценностей

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил российскую идеологию в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в настоящее время российская идеология заключается в защите традиционных ценностей, самостоятельной внешней политике и государственном суверенитете. «По всем этим трем позициям Россия противостоит коллективному Западу — и пользуется симпатией многих стран мира», — добавил он.

В то же время, экономической основой является «все та же рыночная экономика» с сильной ролью государства. При этом, по мнению сенатора, рыночная экономика «неизбежно порождает у основной части общества, начиная с элиты, потребительство, индивидуализм, ориентацию на комфорт и материальные блага как главную цель жизни». «Противоречивый симбиоз этих двух начал — патриотического и денежно-рыночного — и есть современная российская идеология», — констатировал Пушков.