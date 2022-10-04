Минобороны России сообщило о поражении двух самолетов и восьми беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении двух самолетов и восьми беспилотников ВСУ за сутки

За прошедшие сутки в ходе специальной военной операции на Украине было поражено два самолета и восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Истребительной авиацией ВКС (Воздушно-космических сил — прим. «Ленты.ру») России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики (ДНР) и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области», — отметили в ведомстве.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотников около Николаевки Харьковской области, Урожайного, Степного и Запорожского в ДНР, а также неподалеку от Пятихаток, Александровки, Каховки и Кошары в Херсонской области.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) сбиты две баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, в районах Новой Каховски и Чернобаевки Херсонской области в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня Himars и «Ольха».

Помимо этого, 4 октября сообщалось, что российские ВКС за минувшие сутки нанесли удары по двум украинским бригадам в Харьковской области. Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ракетных ударов на Купянском направлении были уничтожены до 100 солдат из подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.