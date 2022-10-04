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В Тульской области нашли краснокнижное растение

В Тульской области обнаружили краснокнижный волчеягодник

Фото: Unsplash

Специалисты из дирекции ООПТ Тульской области ГУ ТО «Природа» обнаружили редкое растение на территории Заокского района Тульской области. Об этом пишет «МК Тула».

Отмечается, что волчье лыко, занесенное в Красную книгу Тульской области, представляет собой маловетвистый кустарник до полутора метра высотой с поверхностной корневой системой. Растение встречает на территории почти все Европы.

Волчеягодник цветет сразу после схода снега, примерно во второй половине апреля. Его плоды ядовиты и вызывает боль и жжение в горле, рвоту, при более сильных — потерю сознания.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Таганай» обнаружили редкий вид местных орхидей. Растение под названием неоттианта клобучковая обнаружили в сосновом бору на берегу Тесьминского водохранилища. Это третье появление такого вида орхидей. Первую обнаружили на Таганае в 2015 году, вторую — через шесть лет.

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Варвара Кошечкина
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