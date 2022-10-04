В Тульской области нашли краснокнижное растение

В Тульской области обнаружили краснокнижный волчеягодник

Специалисты из дирекции ООПТ Тульской области ГУ ТО «Природа» обнаружили редкое растение на территории Заокского района Тульской области. Об этом пишет «МК Тула».

Отмечается, что волчье лыко, занесенное в Красную книгу Тульской области, представляет собой маловетвистый кустарник до полутора метра высотой с поверхностной корневой системой. Растение встречает на территории почти все Европы.

Волчеягодник цветет сразу после схода снега, примерно во второй половине апреля. Его плоды ядовиты и вызывает боль и жжение в горле, рвоту, при более сильных — потерю сознания.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Таганай» обнаружили редкий вид местных орхидей. Растение под названием неоттианта клобучковая обнаружили в сосновом бору на берегу Тесьминского водохранилища. Это третье появление такого вида орхидей. Первую обнаружили на Таганае в 2015 году, вторую — через шесть лет.

