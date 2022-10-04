Двоих россиян осудят за убийство 16-летней давности

Под Красноярском двоих сообщников осудят за убийство знакомого битой и топором в 2006 году

В Красноярском крае двое россиян предстанут перед судом за убийство 25-летнего жителя Эвенкийского района, совершенное 16 лет назад. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, днем 1 октября 2006 года возле средней школы поселка Тура потерпевший встретился с тремя знакомыми — 17-летним подростком и 22-летним и 24-летним молодыми людьми. Россиянин стал выяснять с ними отношения из-за того, что компания ранее избила его знакомого.

Во время разборок участники конфликта решили перенести время встречи. Позднее в тот же день трое сообщников месте с 27-летним приятелем пришли на смотровую площадку. Там они избили потерпевшего, после чего один из фигурантов взял деревянную палку и ударил жертву по голове. В результате тот потерял сознание. Тогда злоумышленники поместили его в багажник и отвезли в безлюдное место в Эвенкийском районе.

Там они стали избивать мужчину битой, а один из подельников взял топор и ударил им похищенного оппонента по голове. Тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, соучастники поместили тело убитого в яму, накрыли автомобильными шинами, облили бензином и сожгли вместе с орудием преступления.

Вскоре мать погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновение сына. Было возбуждено дело, однако оно долгое время оставалось нераскрытым.

В 2022 году следователям и криминалистам СКР, а также полицейским удалось выйти на след обвиняемых. Двое из них были задержаны в феврале 2022 года в Красноярске, третьего — этапировали из Томской области. Один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Четвертый фигурант сейчас находится в федеральном розыске. Он заочно арестован.