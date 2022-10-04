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Северная Корея испытает баллистические ракеты для подлодок

Минобороны Южной Кореи заявили о планах КНДР испытать баллистические ракеты для подлодок
СюжетМинобороны:

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти КНДР вели подготовку к проведению тестовых пусков межконтинентальных баллистических ракет, в том числе и для размещения их на подлодках, одновременно с этим продолжаются ядерные испытания. О планах Пхеньяна заявили представители Минобороны Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

«Северная Корея вела подготовку к проведению тестовых пусков для проверки технологий для новой межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе и БРПЛ, они последовательно пытаются улучшить характеристики твердотопливных ракет», — говорится в отчете военного министерства.

Министр обороны Ли Чжон Сол также добавил, что с мая этого года КНДР готова была испытать действие новых ядерных зарядов, которыми можно оснащать баллистические ракеты наземного и морского базирования, но точную дату испытаний подобных экспериментов назвать невозможно. Он выразил уверенность, что Пхеньян увеличит число запусков ракет в качестве провокационных сигналов для Сеула и Вашингтона.

Утром 4 октября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея в пятый раз за эту неделю выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане на расстоянии 3 тысяч километров от берега.

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Дмитрий Сотак
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