Психологи подсказали способы снизить влияние полученных в школе обид

Психолог Шувалова: выписывание своих достижений поможет детям сохранить уверенность в себе

Нездоровая атмосфера в школе, буллинг и некорректные замечания учителей могут негативно сказаться на самооценке детей, заявили психолог онлайн-школы для детей «Тетрика» Марк Шишлев и педагог-психолог Школы программистов МШП Ирина Шувалова. В беседе с «Лентой.ру» они подсказали способы снизить влияние полученных обид и травм и сохранить уверенность в себе. Уточняется, что среди прочего поможет выписывание своих достижений и побед.

Грубые замечания по поводу внешности ребенка и плохие оценки с некорректной обратной связью могут создать у ребенка негативное представление о себе, объяснил Шишлев. Школьник может легко потерять уверенность в себе, стараться брать задачи полегче в учебе и избегать трудностей в личной жизни. Нередко такие дети думают, что они ни на что не способны, учителя и родители считают их ленивыми, а сверстники — бестолковыми.

Может возникнуть и другая ситуация — когда ребенок с позитивной самооценкой начинает терять уверенность в себе и собственных силах, отметил психолог.

Из-за негативной обстановки в школе, связанной с более высокими требованиями по предметам или откровенной травлей со стороны учеников или учителя, ребенок теряет способность объективно оценивать свои качества. Возникает так называемая двойственная самооценка. С одной стороны, школьник видит в себе много позитивных качеств, и он готов развивать. С другой — он думает, что у него немало недостатков, и виноват в них он сам. Такая обстановка может привести к появлению у ребенка серьезных психологических проблем Марк Шишлев Психолог онлайн-школы для детей «Тетрика»

В свою очередь, педагог-психолог Шувалова уверена, что школа — это первая «взрослая» среда в жизни ребенка, где он начинает существовать в ситуации «я и социум». В этот период он начинает задаваться вопросом, как его воспринимают другие люди.

Сложность ситуации заключается в том, что дети школьного возраста еще не могут отличить разницу между «я» и «я в глазах других людей». Они объединяют два этих восприятия в одно и оценивают себя сквозь призму критики со стороны школьного социума. Из-за этого дети так остро воспринимают критику со стороны учителей и едкие замечания от одноклассников. И это напрямую влияет на их самооценку Ирина Шувалова Педагог-психолог Школы программистов МШП

По словам педагога-психолога, существует хорошая техника, которая позволит подросткам снизить негативный эффект от полученных в школе обид и травм. Для этого им нужно регулярно повторять себе несколько фраз:

Это всего лишь мнение другого человека

Он имеет право это мнение высказывать

Другой человек может ошибаться

Я сам решаю, принимать мнение другого человека или не согласиться с ним

Я не соглашаюсь с мнением учителя, потому что знаю себя лучше

Также ребенку поможет поддерживать уверенность в себе выписывание своих даже самых маленьких и незначительных побед. Он сам должен хвалить себя за эти достижения, и родители обязаны поддерживать его в этом, подытожила Шувалова.

Ранее психолог Марк Шишлев предупредил, что школьная жизнь сильно влияет на ментальное здоровье детей. Специалист уверен, что ментальное здоровье ребенка неразрывно связано с событиями, которые происходят в учебном заведении, и его самооценка сильно зависит от учителей, отношений с одноклассниками и оценок.