В Молдавии заявили о готовности временно сдать Украине часть территории

Санду заявила пранкерам о готовности временно сдать Украине часть территории Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявила о готовности временно передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет. Запись их беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты, и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — сказала Санду.