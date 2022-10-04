Одобрен конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России

Совфед одобрил конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России

Сенаторы Совета Федерации одобрили федеральный конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на YouTube.

В соответствии с законом, жители Запорожской области признаются гражданами России. Желающие отказаться от российского гражданства могут подать соответствующее заявление в течение месяца.

4 октября сенаторы Совета Федерации единогласно ратифицировали договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. После этого сенаторы одобрили федеральные конституционные законы, затрагивающие эти регионы. Далее документы поступят на подпись к президенту.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны на правах субъектов федерации.