Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Одобрен конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России

Совфед одобрил конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сенаторы Совета Федерации одобрили федеральный конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на YouTube.

В соответствии с законом, жители Запорожской области признаются гражданами России. Желающие отказаться от российского гражданства могут подать соответствующее заявление в течение месяца.

4 октября сенаторы Совета Федерации единогласно ратифицировали договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. После этого сенаторы одобрили федеральные конституционные законы, затрагивающие эти регионы. Далее документы поступят на подпись к президенту.

Материалы по теме:
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны на правах субъектов федерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в российской военной части
Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.