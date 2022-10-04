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Россиянка зарезала бывшего сожителя и добила его ударом бруска по голове

В Тюменской области женщина получила 8 лет за убийство бывшего сожителя 14 ударами ножа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Тюменской области за убийство бывшего сожителя. Об этом сообщает URA.RU.

Женщина также должна выплатить компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей семье погибшего.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в ночь на 4 мая в квартире жилого дома в поселке Надцы Тобольского района. Подсудимая и мужчина были в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошел конфликт. Женщина нанесла бывшему сожителю не менее 14 ударов ножом, а затем добила его деревянным бруском по голове. В результате полученных травм он скончался.

В суде женщина свою вину не признала. Она заявила, что убивать не хотела, а лишь напугать.

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Любовь Ширижик
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