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Россиянам раскрыли стоимость осенних заграничных турпакетов с прямыми перелетами

АТОР: россиянам предложили осенние туры с прямыми перелетами в 24 страны

Фото: Igor Solkin / Globallookpress.com

Россиянам осенью доступны заграничные турпакеты с прямыми перелетами в 24 страны, среди которых Абхазия, Иран, Тунис, Армения и Шри-Ланка. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и ANEX Tour раскрыли стоимость путевок.

Дешевле всего в осеннем сезоне россияне смогут отдохнуть в Абхазии. За недельный тур с перелетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле с полным пансионом туристам придется заплатить от 48 тысяч рублей на двоих.

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Также осенью российским туристам предложили выгодно слетать в Армению. Цена за недельную путевку с перелетом в ноябре и размещением на местном горнолыжном курорте Цахкадзор в трехзвездочном отеле (завтраки включены) стартует от 55 тысяч рублей на двоих.

Туроператор также подготовил экскурсионные туры в Иран в ноябре с перелетом «Аэрофлотом». Путешественники смогут приобрести его примерно за 157 тысяч рублей на двоих.

Более того, у ANEX Tour можно приобрести путевку в Тунис. За проживание в пятизвездочном отеле на семь ночей на двоих в конце октября туристам придется заплатить около 21 тысячи рублей. При этом стоимость тура в Шри-Ланку с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками стартует от 205 тысяч рублей на двоих за 11 ночей. Вылет запланирован на конец октября.

Также осенью россиянам доступны пакетные туры в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Азербайджан, Эфиопию, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Индию, Венесуэлу, Катар, Бахрейн, Белоруссию, Сербию, на Кубу, Мальдивы и Сейшелы.

Ранее в сентябре россиянам, желающим скрыться от «непростой реальности» в связи с последними событиями в мире, предложили бюджетные туры в некоторые регионы и города РФ. Так, в осеннем сезоне туристы смогут выгодно отдохнуть в Сочи, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Дагестане, Калининграде и на Алтае.

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Фариза Бацазова
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