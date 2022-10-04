Россияне добились отмены угрожавшего раздельному сбору мусора законопроекта

Greenpeace: депутаты Госдумы отозвали законопроект, угрожавший раздельному сбору мусора

Россияне добились отмены законопроекта, угрожавшего раздельному сбору мусора — депутаты Госдумы отозвали проект, предлагавший внести поправки в законодательство для развития сжигания отходов в качестве горючего. Об этом сообщает пресс-служба российского отделения Greenpeace.

Авторы законопроекта предлагали начать считать мусоросжигание в формате использования топлива утилизацией и внести тариф на производство такого горючего в услуги региональных операторов. В Greenpeace заявили, что данный метод мог бы навредить здоровью граждан и окружающей среде, так как при горении отходов происходят выбросы ртути, свинца, кадмия, диоксионов и прочих опасных веществ. Кроме того, в случае принятия законопроекта у бизнеса, который занимается отходами, исчезла бы мотивация развивать раздельный сбор и переработку.

Более 36 тысяч человек обратились в Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и попросили снять законопроект с рассмотрения. «Отзыв законопроекта говорит, что депутаты услышали мнение россиян, которым важно будущее без вредных выбросов», — отметили в Greenpeace.

В сентябре в России решили сократить расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и утилизации мусора. В 2023 году сумму уменьшат в 2,1 раза по сравнению с 2022-м. В 2024 году затраты на проект вырастут, однако останутся вдвое ниже нынешнего бюджета.