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Путин подписал указ о праве солдат служить по контракту в ФСБ России

Президент России подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий россиянам право заключать контракт о службе в ФСБ. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации, где опубликован указ.

Согласно документу, солдаты-срочники также могут служить по контракту в спецслужбе и Службе внешней разведки (СВР).

Речь идет и о мужчинах, находящихся в запасе, с высшим или средним профессиональным образованием.

Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 4 октября 2022 года.

Федеральным законом был расширен перечень войск и органов для службы по контракту, отмечает ТАСС.

12 августа глава государства подписал указ о том, что сотрудникам ФСБ день службы на границе с Донбассом и зоне спецоперации будут засчитывать за два. Службу в приграничных с ДНР, ЛНР и Украиной территориях засчитывать в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях.

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Любовь Ширижик
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