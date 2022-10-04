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Названы пять вышедших из моды популярных вещей

Блогерша Ши Уитни назвала трикотажный кардиган-водопад вышедшей из моды вещью

Кадр: Shea Whitney / YouTube

Эксперт по стилю Ши Уитни перечислила пять популярных вещей, которые вышли из моды. Соответствующим видеороликом она поделилась на своем YouTube-канале.

В первую очередь, пользовательница сети, чей блог насчитывает более 1,4 миллиона подписчиков, назвала устаревшей вещью кардиган-водопад, выполненный из трикотажной ткани. По ее словам, лучше присмотреться к вариантам толстой вязки прямого кроя.

Помимо прочего, в список вышедших из моды вещей блогерша включила джемперы с широким воротником-хомутом и ботильоны с круглым носом. Вдобавок она обратила внимание зрителей на цветовые контрасты в обуви. «Например, если сам ботинок светло-коричневого цвета, а его каблук — черный, то я думаю, что это тоже выглядит немного устаревшим», — рассказала она.

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Эксперт также назвала неактуальным сочетание джинсов скинни с туфлями на плоской подошве. По ее мнению, первый предмет гардероба лучше смотрится с короткими сапогами или длиной до колена на каблуке, а также с классическими туфлями на каблуке или кроссовками.

В заключение Уитни призвала отказаться от мелких анималистичных принтов на одежде. Чем узор крупнее и светлее, тем лучше, считает специалистка.

В сентябре редакторы журнала Grazia перечислили аксессуары, которые навсегда вышли из моды. По словам экспертов, крупные аксессуары и головные уборы с декором считались стильными два года назад. На данный момент названные изделия утратили свою актуальность. Вместо них специалисты рекомендуют присмотреться к разноцветным невидимкам, заколкам-крабикам, беретам и кепкам.

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Мария Винар
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