Голова девушки покрылась волдырями после окрашивания в салоне красоты

Блогерша Алиана осветлила корни волос в салоне красоты и осталась с волдырями на голове

Блогерша Алиана сделала окрашивание волос в салоне красоты и осталась с ожогами на голове. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом blondebiddiibihhh рассказала, что парикмахер нанесла на ее корни осветляющий краситель, смешав его предварительно с окислителями 40 и 20 volume (обозначение концентрации оксида водорода в окислителе, указанное на упаковке — прим. «Ленты.ру»). По словам девушки, мастер не сказала ей об этом.

После того как краска начала действовать, Алиана почувствовала невыносимую боль и расплакалась. Когда стилист закончила работу, клиентка обнаружила, что ее голова покрылась ожогами и волдырями. «Боже мой, мне так было больно», — сказала она в видео и отметила, что руководство салона потребовало заплатить полную стоимость за процедуру окрашивания.

Многие зрители посочувствовали девушке в комментариях под роликом. «Пожалуйста, подайте в суд на этот салон», «Это химический ожог. У меня уже был такой, и мне пришлось обратиться к врачу», «Мне очень жаль, что это произошло! Краситель с концентрацией оксида 40 volume никогда не следует использовать на коже головы. В ту минуту, когда вы почувствовали жжение, вы должны были его немедленно смыть», — писали они.

В апреле парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос. «По сути, пигмент в ваших локонах разрушается и становится слабее. Данная манипуляция влияет на внутреннюю структуру волос», — объяснил эксперт.