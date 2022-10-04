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В Запорожье заявили о спецподготовке ВСУ в Британии для захвата ЗАЭС

Рогов заявил, что бойцы ВСУ проходят спецподготовку в Британии для захвата ЗАЭС

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские спецподразделения проходят специальную военную подготовку в Великобритании, в рамках которой проводятся учения для форсирования Днепра с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев.Live»

По его словам, обучение у британских инструкторов проходили не менее пяти групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 110 человек. «Риск присутствует, он никуда не девается, но нам эти планы известны», — сказал он.

По словам Рогова, выше по Днепру украинские военные уже трижды проводили учения по речному десанту и захвату техногенного объекта.

Ранее Рогов сообщил, что после обучения десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов из Великобритании в Запорожскую область вернулись более 450 бойцов ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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