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Названа особенность в законах Запорожской области после вхождения в Россию

Клишас сообщил о специфике законов Запорожской области в вопросе атомной энергии

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

После вхождения в состав России Запорожской области в ее законодательстве будет особенность. Об этом во время заседания верхней палаты парламента сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Трансляция заседания парламента доступна на YouTube.

«Значимой спецификой именно и только закона по Запорожской области является закрепление полномочий президента и правительства по установлению особенностей применения на территории Запорожской области положений российского законодательства в части использования атомной энергии», — сообщил сенатор.

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Клишас уточнил, что в этом законе есть специальный набор положений, распределяющий полномочия в регулировании данного вопроса между правительством и президентом.

4 октября Совет Федерации одобрил конституционный закон о вхождении Запорожской области в состав России. Жители этой области, согласно закону, признаются гражданами России. Желающие отказаться от гражданства могут подать соответствующее заявление в течение месяца.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны на правах субъектов федерации.

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Анастасия Шейкина
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