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Литва возмутилась из-за недостаточно жестких санкций против России

Глава МИД Литвы Ландсбергис возмутился из-за недостаточно жестких санкций против России
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Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Литва считает, что восьмой пакет санкций Евросоюза против России недостаточно жесткий. Возмущение выразил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. Цитату приводит ТАСС.

«Время сильных пакетов прошло. Читаешь представленные документы, и создается впечатление, что в них больше исключений, чем запретов», — отметил министр. Тем не менее, Ландсбергис признал, что это «лучше, чем ничего».

Он подчеркнул, что процесс изолирования России продолжается, европейские страны еще обсуждают, кому стоит запретить въезжать на территорию объединения.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что постпреды стран ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть.

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Виктория Кондратьева
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