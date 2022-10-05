51-летняя ведущая отобрала для себя откровенный наряд у 16-летней дочери

Ведущая Аманда Холден заявила, что собирается носить откровенный наряд 16-летней дочери

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден отобрала для себя откровенный наряд у несовершеннолетней дочери. Об этом она рассказала The Sun.

51-летняя знаменитость заявила, что не разрешила дочери надеть на фестиваль короткий топ, расшитый блестками. «Я бы даже не назвала эту вещь верхом бикини. А девочке всего 16 лет!» — заявила Холден.

В то же время она указала, что собирается носить данный предмет гардероба сама. «Я жду момента, чтобы его надеть. Возможно, я верну его дочери через два года», — отметила телезвезда. Известно, что она нередко появляется на публике в откровенной одежде, в том числе без бюстгальтера. При этом Холден указала, что к ее нарядам спокойно относятся члены семьи, включая супруга продюсера Криса Хьюза.

В сентябре Холден вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. 51-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лондона в белой юбке бренда Ted Baker длины миди и блузке марки Reiss того же цвета, сквозь прозрачную ткань которой было видно нижнее белье.