«Авито» начал покупать смартфоны своих пользователей

«Ъ»: «Авито» запустил выкуп смартфонов у своих пользователей для перепродажи с гарантией

Интернет-сервис «Авито» начал выкупать смартфоны у своих пользователей для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

«Авито», самый крупный российский классифайд, ремонтирует приобретенные телефоны и впоследствии продает их с гарантией от трех месяцев до года. Стоимость смартфона определяется после его диагностики. Проект был запущен в сентябре в крупных городах России, где присутствует партнер проекта — сервис ремонта телефонов «Педант».

Компания оценивает дефекты устройства и устраняет их. Решивший продать смартфон классифайду пользователь может самостоятельно привезти устройство в один из сервисных центров или вызвать сотрудника «Педанта» к себе.

Целью программы выкупа стала активация сегмента «спящих продавцов», как объяснили в «Авито». Речь идет о тех пользователях, которые из-за рисков не готовы продавать свои устройства частным покупателям, встречаться с ними и торговаться. В компании отметили, что за год число объявлений о продаже смартфонов на «Авито» выросло на 39 процентов, а спрос на устройства в сентябре увеличился на 35 процентов в годовом выражении.

«Авито» не будет составлять конкуренцию частным продавцам и покупателям, полагает партнер Data Insight Борис Овчинников. Он добавил, что спрос на услугу будет зависеть от разницы между ценой покупки или продажи, предлагаемой «Педантом», и ценой прямой сделки двух частников.

Сейчас продать подержанный смартфон можно компаниям «Связной», «МегаФон» и МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». Сети стали развивать сегмент восстановленных смартфонов, поскольку из-за введенных антироссийских санкций были нарушены поставки продукции и комплектующих для гаджетов. Так, летом текущего года спрос на подержанные телефоны резко вырос.