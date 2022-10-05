Стало известно будущее «Азовстали» в Мариуполе

Премьер ДНР Хоценко заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе преобразуют в индустриальный парк

Территорию металлургического комбината «Азовсталь» преобразуют в индустриальный парк. Об этом стало известно из интервью премьер-министра Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко РИА Новости.

По его словам, соответствующие работы на территории предприятия предусмотрены в мастер-плане развития Мариуполя. Их планируется завершить до 2035 года. «Мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности», — рассказал Хоценко.

Премьер-министр республики подчеркнул, что сейчас проводится обследование и разминирование территории комбината. После этого специалисты осмотрят оборудование и промышленные здания «Азовстали».

Ранее о преобразовании территории предприятия в технопарк говорил вице-премьер Хуснуллин. По его словам, все рабочие места на заводе могут быть сохранены.

29 июля президент России Владимир Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя, который ему представил Хуснуллин. Вице-премьер заявил главе государства, что на полное восстановление города уйдет три года. За это время планируется построить новые многоквартирные дома, а также привести в порядок все объекты социальной инфраструктуры.