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Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе

Вице-премьер Хуснуллин сообщил о сдаче первых жилых домов в Мариуполе в сентябре

Фото: РИА Новости

Первые жилые дома в Мариуполе могут быть сданы уже в сентябре. Такой срок назвал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.

Он отметил, что завод« «Азовсталь», вероятнее всего, преобразуют в технопарк, в котором сохранят рабочие места. Хуснуллин подчеркнул, что в центре Мариуполя также восстановят все разрушенные исторические постройки.

«Первое новое здание будет готово уже в сентябре. Первые дома будут уже в сентябре стоять. У нас будут сданы уже первые больницы, построим центр МЧС», — сообщил вице-премьер.

Хуснуллин разъяснил, что мастер-план Мариуполя предполагает полную замену инженерной инфраструктуры.

29 июля президент России Владимир Путин одобрил представленный вице-премьером план развития Мариуполя.

Хуснуллин отмечал, что на полное восстановление Мариуполя уйдет три года. За это время планируется привести в порядок все объекты социальной инфраструктуры и построить новые многоквартирные дома.

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Анна Щербакова
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