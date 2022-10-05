Минобороны показало кадры применения модернизированных БРДМ-2МС

Минобороны России показало кадры применения модернизированных БРДМ-2МС на полигоне

Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС применяют на полигонах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.

Модернизированные БРДМ-2МС поступают в подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Машины используют для подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах. В сообщении отметили, что БРДМ-2МС значительно повысили боевой потенциал разведывательных подразделений ВДВ.

Усовершенствованная машина получила новый трехканальный прицел командира, который позволяет видеть цели на расстоянии до пяти километров днем и до 3,5 — ночью. Также БРДМ-2МС оснастили камерами кругового обзора и новым дизельным двигателем. Модернизированные БРДМ-2 несут комплект навесной брони, который обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в СВО бронетранспортеры и боевые машины пехоты получили комплекты дополнительной защиты.

В июле «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.