Стало известно о новых обещаниях Трасс британцам

Премьер Великобритании Трасс: мы сможем «вырвать британцев из высоких налогов и кризиса»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит на конференции Консервативной партии, где намерена попытаться убедить британцев в том, что она поддержит их в условиях нынешнего кризиса. Сейчас Великобритании нужно действовать по-другому, считает Трасс. Об этом пишет The Independent.

«Масштаб проблемы огромен. Война в Европе впервые за поколение, более неопределенный мир после COVID-19 и глобальный экономический кризис. Вот почему в Британии нам нужно действовать по-другому», — считает глава Великобритании. Трасс уверена, что ее новая экономическая политика будет способствовать росту Британии. Однако премьер не исключает, что это также может привести к «расколу» в британском обществе.

Трасс пообещала, что ее правительство сможет «вырвать британцев из этого цикла высоких налогов и низких темпов роста».

Сообщается, что свою речь Трасс озвучит после заявления британского политика Надин Доррис о том, что партия Консерваторов, возглавляемая Трасс, может «абсолютно проиграть» досрочные всеобщие выборы после того, как новый опрос показал низкий рейтинг нынешнего правительства и самой Лиз Трасс среди британцев.