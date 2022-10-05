Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о новых обещаниях Трасс британцам

Премьер Великобритании Трасс: мы сможем «вырвать британцев из высоких налогов и кризиса»

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит на конференции Консервативной партии, где намерена попытаться убедить британцев в том, что она поддержит их в условиях нынешнего кризиса. Сейчас Великобритании нужно действовать по-другому, считает Трасс. Об этом пишет The Independent.

«Масштаб проблемы огромен. Война в Европе впервые за поколение, более неопределенный мир после COVID-19 и глобальный экономический кризис. Вот почему в Британии нам нужно действовать по-другому», — считает глава Великобритании. Трасс уверена, что ее новая экономическая политика будет способствовать росту Британии. Однако премьер не исключает, что это также может привести к «расколу» в британском обществе.

Трасс пообещала, что ее правительство сможет «вырвать британцев из этого цикла высоких налогов и низких темпов роста».

Сообщается, что свою речь Трасс озвучит после заявления британского политика Надин Доррис о том, что партия Консерваторов, возглавляемая Трасс, может «абсолютно проиграть» досрочные всеобщие выборы после того, как новый опрос показал низкий рейтинг нынешнего правительства и самой Лиз Трасс среди британцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
В России отменили приговор похитившему один миллиард рублей украинскому хакеру
Синоптик объяснил столбы желтого света в Москве и Белгороде
Литва и НАТО проведут военные учения около Куршской косы
Американская футболистка «Локомотива» назвала оправдавшийся стереотип о русских
Иран испытал межорбитальный буксир «Саман»
Мэр Горловки заявил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ
Командир отряда назвал условие для возобновления наступления ВС России
Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к королеве-консорту Камилле
Телезвезду подняли на смех в сети за обилие неудачного фотошопа на новом снимке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.