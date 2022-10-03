Премьер Британии столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения

Guardian: лишь один из пяти британцев одобряет политику премьера Великобритании Трасс

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения населением Соединенного Королевства, передает Guardian со ссылкой на данные соцопроса. Как утверждает издание, уровень поддержки главы британского правительства сейчас ниже, чем у бывшего премьера Бориса Джонсона, когда тот уходил в отставку.

Исследование общественного мнения провело агентство Opinium в конце сентября. По его итогам выяснилось, что лишь один из пяти жителей Соединенного Королевства (18 процентов) поддерживает политику кабинета Трасс, в то время как однозначно против выступают около 55 процентов среди опрошенных.

Таким образом, рейтинг одобрения нынешнего премьера составил -37 условных единиц, что хуже, чем у Джонсона, который уходил в отставку, имея -28 условных единиц поддержки населения.

«Это худший результат среди всех премьер-министров от Консервативной партии со времен выборов 2010 года», — прокомментировал данные опроса руководитель отдела по связям с общественностью агентства Opinium Джеймс Крауч.

По его словам, Трасс удалось достичь дна в уровне одобрения населения за считаные недели с момента вступления в должность и за считаные дни с начала принятия первых серьезных решений.

Результаты опроса опубликовали на фоне инфляции и резкого роста цен на энергоносители. Кабинет Трасс попытался ответить на этот вызов повышением пороговых цен на топливо.

Ранее управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) предупредило, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса страна в скором времени столкнется с дефицитом газа. В Ofgem отметили, что из-за этого некоторые газовые компании ожидает банкротство, а объявление о чрезвычайной ситуации еще больше усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии.