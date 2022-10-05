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Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью женщину

Исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его женщину

Фото: ImagePressAgency /face to face / Globallookpress.com

Британский актер, исполнивший роль агента 007 Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы, Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью 55-летнюю женщину. Об этом сообщает DailyMail.

По словам актера, женщина несколько раз появлялась у его дома, а также вступала с ним, его женой и двумя сыновьями в диалог.

«Сначала она сказала, что ищет Дика Ван Дайка (у нее есть татуировка с ним на руке), но когда она нашла меня и мою семью, то осталась перед нашим домом. Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно 1,5 тысячи долларов на новые шины, и передала мне нарисованный ею рисунок», — сообщил артист в документах, переданных суду.

Броснан добавил, что правоохранительные органы не смогли арестовать обвиняемую, так как в момент преследования она находилась за пределами его собственности.

После разбирательств суд запретил женщине предпринимать попытки связываться с актером или его семьей «прямо или косвенно» или «преследовать» их. Она также должна оставаться на расстоянии не менее 400 ярдов (365 метров) от дома Броснана и от школы или места работы, в которых могут находиться его дети.

В августе стало известно, что американский актер и комик Пит Дэвидсон начал посещать психотерапевта из-за онлайн-преследований со стороны рэпера Канье Уэста.

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Анастасия Астахова
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