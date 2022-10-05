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Пьяный россиянин насмерть сбил школьницу и скрылся

В Чувашии пьяный 63-летний мужчина насмерть сбил школьницу и попытался скрыться

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Чувашии пьяный житель деревни Лесные Туваны насмерть сбил школьницу, а также травмировал ее годовалого брата. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее цитирует ТАСС.

Авария произошла в Шумерлинском районе. Погибла 11-летняя россиянка — в момент ДТП она везла прогулочную коляску, в которой находился ее годовалый брат. Школьница погибла на месте происшествия, годовалого мальчика госпитализировали.

63-летний мужчина скрылся с места аварии. Впоследствии его задержали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются точные причины случившегося.

Ранее в Луначарском районе Николаевска-на-Амуре автомобиль насмерть сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок скончался на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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