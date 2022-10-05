В Чечне стартовали международные соревнования по парашютному спорту

В Чечне 4 октября состоялась церемония открытия соревнований по парашютному спорту

В Чеченской республике 4 октября состоялась торжественная церемония открытия соревнований по парашютному спорту. Как уточняет ТАСС, померяться силами в республику приехали 100 лучших парашютистов из России, Белоруссии и Казахстана.

Агентство указывает, что турнир приурочен к 70-летнему юбилею президента России, а также финалу Кубка России по купольному пилотированию. Проводить соревнования будут на базе Российского университета спецназа в Чечне.

Отмечается, что республика в этом году впервые примет международные соревнования по точности приземления, тогда как финал Кубка России по купольному пилотированию состоится в Чечне уже во второй раз. Соревноваться в купольном пилотировании будут 26 пилотов, в то время как в турните по точности приземления будут соперничать 67 спортсменов.

Выступая на церемонии открытия соревнований, руководитель секретариата главы Чечни и президент Федерации парашютного спорта региона Хамзат Кадыров заметил, что парашютный спорт — «спорт для смелых людей, которых влечет захватывающее ощущение высоты». Он подчеркнул, что мероприятия такого рода будут способствовать развитию парашютного спорта в республике и «внесут вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 4 октября стартовал межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу», участниками мероприятия стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма.