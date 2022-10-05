Чехия направит Украине новую военную помощь

Глава Минобороны Чехии Чернохова заявила об отправке Киеву тяжелой военной техники

Прага отправит новую военную помощь Киеву. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, ее слова передают České noviny.

Она рассказала, что чешское правительство одобрило выделение военной помощи Украине. Уточняется, что туда будет входить тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы, однако глава ведомства не раскрыла точную информацию по соображениям безопасности.

Кроме того, Чернохова указала на выгоду таких поставок для Чехии, поскольку они, по ее словам, помогут вернуть чешскую оборонную промышленность на уровень 20-30-х годов прошлого века.

Ранее Украина потребовала от Европейского союза (ЕС) более стабильной финансовой поддержки для обеспечения работы правительства. В 2023 году украинские власти планируют получить от партнеров сумму в размере 38 миллиардов долларов.