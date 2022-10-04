Киев потребовал больше денег от ЕС

FT: Украина потребовала более стабильную финансовую поддержку от Евросоюза

Украина потребовала от Евросоюза (ЕС) более стабильную финансовую поддержку, необходимую для работы правительства. Республика просит больше денег, так как она получила один миллиард евро из обещанных девяти. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Украина требует от ЕС более стабильной финансовой поддержки. Киев раздражен медленными темпами выделения средств Брюсселем и обеспокоен, будут ли средства выделены в следующем году», — говорится в материале издания.

Уточняется, что украинские власти рассчитывают получить денежные средства в размере 38 миллиардов долларов от партнеров в 2023 году.

Издание приводит слова вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая заявила, что в стране хотят «более структурированного и более предсказуемого процесса», так как от этого зависит выполнение государственных функций.

15 июля стало известно о выделении Киеву одного миллиарда евро вместо планируемых девяти из-за проблем в экономике Евросоюза.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 27 лидеров стран ЕС 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, Евросоюз продолжит усиливать санкции в отношении России.