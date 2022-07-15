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Евросоюз направит на помощь Украине миллиард евро вместо обещанных девяти

Bloomber: ЕС из-за проблем в экономике направит Украине 1 миллиард евро вместо девяти

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) из-за проблем в экономике направит на помощь Украине один миллиард евро вместо планируемых девяти. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможность полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года», — пишет агентство.

В Bloomberg напомнили, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее предложила в качестве экстренных кредитов направить Киеву девяти миллиардов евро, однако договориться удалось лишь о сумме в один миллиард. Основная часть пакета была заблокирована из-за разногласий между ЕК и ФРГ, выступившей за предоставление украинской стороне безвозмездных грантов.

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Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине один миллиард евро безвозвратных грантов через Международный валютный фонд (МВФ). Берлин призвал другие государства-члены ЕС предоставить дополнительные гарантии.

Кроме того, Европейская комиссия обязалась профинансировать большую часть восстановления страны, которая, по оценкам правительства Украины, может составить 750 миллиардов долларов. «Предложение комиссии напугало некоторые государства-члены из-за опасений масштабных усилий, необходимых для восстановления страны и возможных проблем с коррупцией», — пишет агентство.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов. Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны.

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Анжелика Бережная
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