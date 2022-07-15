Евросоюз направит на помощь Украине миллиард евро вместо обещанных девяти

Bloomber: ЕС из-за проблем в экономике направит Украине 1 миллиард евро вместо девяти

Европейский союз (ЕС) из-за проблем в экономике направит на помощь Украине один миллиард евро вместо планируемых девяти. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможность полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года», — пишет агентство.

В Bloomberg напомнили, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее предложила в качестве экстренных кредитов направить Киеву девяти миллиардов евро, однако договориться удалось лишь о сумме в один миллиард. Основная часть пакета была заблокирована из-за разногласий между ЕК и ФРГ, выступившей за предоставление украинской стороне безвозмездных грантов.

Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине один миллиард евро безвозвратных грантов через Международный валютный фонд (МВФ). Берлин призвал другие государства-члены ЕС предоставить дополнительные гарантии.

Кроме того, Европейская комиссия обязалась профинансировать большую часть восстановления страны, которая, по оценкам правительства Украины, может составить 750 миллиардов долларов. «Предложение комиссии напугало некоторые государства-члены из-за опасений масштабных усилий, необходимых для восстановления страны и возможных проблем с коррупцией», — пишет агентство.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов. Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны.