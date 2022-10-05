Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин кидался в парке на прохожих, ударил девочку и попал на видео

Житель Екатеринбурга днем в парке кидался на людей и ударил девочку

В Екатеринбурге молодой человек бегал по парку и кидался на местных жителей. Об этом сообщают очевидцы в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем в парке Чкалова. Автор поста утверждает, что россиянин был в неадекватном состоянии, ударил девочку по затылку и пытался скрыться, но его скрутил прохожий. «Задержание» дебошира попало на видео.

На опубликованных кадрах видно лежащего на земле молодого человека, левую руку которого держат за спиной. В комментариях предположили, что это школьник.

В конце сентября стало известно, что в детском саду Минусинска воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили об атаке дронов-камикадзе в 100 километрах от Киева
Глава региона России рассказал о готовности мобилизоваться и собранном вещмешке
Арт-директор Моисеева прокомментировал версию об убийстве певца
Нацбанк Украины возглавит близкий друг главы офиса Зеленского
Российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей
В ДНР рассказали об успехах на угледарском направлении
Американского рэпера Half Ounce застрелили во время разговора с беременной женой
Скрывающийся в Лондоне ичкериец Закаев попал под следствие за видео в пользу ВСУ
В МВД ЛНР назвали число наемников со стороны Украины в направлении к Луганску
Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.