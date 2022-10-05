Россиянин кидался в парке на прохожих, ударил девочку и попал на видео

Житель Екатеринбурга днем в парке кидался на людей и ударил девочку

В Екатеринбурге молодой человек бегал по парку и кидался на местных жителей. Об этом сообщают очевидцы в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем в парке Чкалова. Автор поста утверждает, что россиянин был в неадекватном состоянии, ударил девочку по затылку и пытался скрыться, но его скрутил прохожий. «Задержание» дебошира попало на видео.

На опубликованных кадрах видно лежащего на земле молодого человека, левую руку которого держат за спиной. В комментариях предположили, что это школьник.

В конце сентября стало известно, что в детском саду Минусинска воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение.