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Российская воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение

В Минусинске воспитательница ударила пятилетнего ребенка об унитаз за плохое поведение

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

В детском саду Минусинска воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение. Об этом рассказала мать мальчика, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Ребенок пришел 28 числа [сентября] из садика и пожаловался, что воспитательница новенькая взяла его за шею, подвела к унитазу и ударила головой об унитаз», — рассказала россиянка.

Другие дети из группы подтвердили случившееся. По словам матери пострадавшего мальчика, до инцидента дети дурачились и не реагировали на замечания воспитателя.

В результате удара у ребенка появился синяк, он жаловался на головные боли. Мальчик с матерью съездили в ЦРБ, где ему дали справку. В настоящее время мать ждет результатов снимка. Сама воспитательница факт удара отрицает. Она заявляет, что просто подвела ребенка к унитазу, но не била его.

Ранее в новосибирском детском саду пятилетнего ребенка, у которого есть проблемы с почками, не пускали в туалет во время тихого часа. До этого мать мальчика принесла в детсад справку с четкими рекомендациями медиков.

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Анастасия Шейкина
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