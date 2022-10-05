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Мужчина ударил дочь за публикацию постыдных фото в интернете

The Mirror: в Великобритании мужчина ударил дочь за публикацию постыдных фото в интернете

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Гэри Финн из города Кирсли, Великобритания, попал под суд после нападения на 15-летнюю дочь во время ссоры из-за позорящих его фотографий. Об этом сообщает The Mirror.

Ссора началась, когда 51-летний Финн зашел в гостиную без футболки и увидел свою дочь с телефоном в руках. Мужчина решил, что девушка фотографирует его и выкладывает снимки в интернет. Он выхватил у нее телефон и сказал, что тоже может опубликовать ее постыдные фото.

Дочь попыталась отобрать телефон и выйти из комнаты, но Финн оттолкнул ее и ударил тыльной стороной ладони по лицу. Она бросилась на него, но в этот момент вмешалась родственница и разняла их.

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Мужчину арестовали и доставили в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в нападении с нанесением побоев. В магистратском суде города Уиган мужчина признал свою вину и был оштрафован на 748 фунтов стерлингов (48 тысяч рублей) и 384 фунта стерлингов (24,7 тысячи рублей) в качестве издержек и доплаты за потерпевшего. Также он получил 12-месячный ордер, запрещающий контактировать с дочерью.

Ранее сообщалось, что в США мужчина оказался в тюрьме после того, как попытался купить, а затем похитить дочь у матери на улице. Выяснилось, что начиная с 2014 года молодой человек четырежды арестовывался за различные преступления, в том числе за нанесение побоев членам семьи, порчу имущества, хранение и продажу оружия.

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Алиса Удовик
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