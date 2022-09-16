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Мужчина попытался купить ребенка у матери на улице и оказался в тюрьме

25-летний Херардо Посадас из города Чикаго попытался похитить ребенка у матери на улице

В США мужчина оказался в тюрьме после того, как попытался купить, а затем похитить дочь у матери на улице. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, снятый камерами наружного наблюдения, произошел 8 сентября в городе Чикаго, штат Иллинойс. На кадрах видно, как злоумышленник, позже опознанный как 25-летний Херардо Посадас, хватает девочку за волосы и пытается оттащить ее от матери. В полиции сообщили, что мужчина предпринял еще одну попытку забрать ребенка, но женщина дала ему отпор, и он убежал.

Следствие установило, что перед нападением Посадас подошел к матери и предложил купить у нее девочку за 150 долларов (около девяти тысяч рублей).

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Также выяснилось, что начиная с 2014 года молодой человек четырежды арестовывался за различные преступления, в том числе за нанесение побоев членам семьи, порчу имущества и хранение и продажу оружия.

Мужчина был арестован 9 сентября по обвинению в попытке похищения человека при отягчающих обстоятельствах. 12 сентября он был переведен в тюрьму.

Ранее сообщалось, что в Мексике похищенный из роддома ребенок вернулся к родителям спустя 16 лет. Его вынесла из медицинского учреждения женщина, выдавшая себя за медсестру.

Никита Савин
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