Хозяйка избаловала собаку и разрешила ей есть за столом

The Sun: в Великобритании хозяйка разрешила своей собаке есть за столом

22-летняя Элли Бич из графства Бакингемшир, Великобритания, избаловала свою собаку по имени Луна и разрешила ей есть за обеденным столом. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала, что раньше ее девятимесячная собака породы кокапу отказывалась есть из своей миски. «Луна всегда смотрела, как мы едим, хотя никогда не просила дать ей что-то со стола, — объясняет хозяйка. — После восьми или девяти месяцев попыток кормить ее из миски, я поняла, что это не сработает, и решила попробовать выделить ей собственное место за столом». По ее словам, собака никогда не лезет в чужие тарелки и спрыгивает со стула, как только заканчивает трапезу.

Хозяйка также купила Луне несколько кроватей и разместила их в каждой комнате «на случай, если она захочет отдохнуть». Бич регулярно устраивает с питомицей вечерние просмотры кинофильмов и покупает ей попкорн для собак. Среди лакомств Луны хозяйка упомянула и мороженое со вкусом клубничного чизкейка. Она рассказала, что у ее собаки всегда есть собственная банка десерта.

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