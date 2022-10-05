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Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых областей

Посла Гармонина вызвали в МИД Швейцарии на фоне вхождения в состав России новых областей
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

Российский посол в Берне Сергей Гармонин был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

В российской дипмиссии отметили, что дипломата принял врио начальника управления стран Евразии Мирко Замбелли.

«В ходе беседы швейцарский представитель, сославшись на коммюнике Федерального совета от 23 и 30 сентября сего года, изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав РФ», - уточняет посольство.

Гармонин озвучил Замбелли российскую позицию относительно «реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в статье 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года».

Референдумы о вхождении в состав России четырех регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей — прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.

Марина Совина
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