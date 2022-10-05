Веселящий газ назвали биосигнатурой инопланетной жизни

The Astrophysical Journal: веселящий газ может служить биосигнатурой инопланетной жизни

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде (США) назвали закись азота (N2O), также называемую веселящим газом, биосигнатурой, указывающей на существование живых организмов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи рассчитали, сколько закиси азота могут производить живые существа на планете, похожей на Землю. Затем они разработали модели, имитирующие условия на таких планетах, вращающихся вокруг различных звезд, и определили количество N2O, которое может быть обнаружено космическим телескопом «Джеймс Уэбб».

Есть несколько путей, через которые синтезируется закись азота. Микроорганизмы постоянно превращают другие соединения азота в N2O в ходе метаболического процесса, производящего клеточную энергию. Небольшое количество закиси азота создается молнией, однако при этом также создается диоксид азота, что может служить признаком небиологического происхождения газа.

Звезды, такие как карлики K и M, производят излучение, которое менее эффективно в разрушении N2O, чем солнечное излучение. Кроме того, в определенные периоды существования планет условия способствуют высвобождению биогенной закиси азота из океанов. Сочетание этих двух эффектов может значительно увеличить прогнозируемое количество биосигнатурного газа в обитаемом мире.